شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "عسير للتجارة" تتفاقم إلى 32 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 613.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 4.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 29.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع الخسارة من الاستثمار وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 146.4%.
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