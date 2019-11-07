شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تداول "أبو معطي" بالسوق السعودية الرئيسية الإثنين المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 11 نوفمبر 2019.

وذكرت "تداول"، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج الشركة، في السوق الرئيسية، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، بالرمز 4191، بنسبة تذبذب يومي 10 %.

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وفي وقت سابق وافقت السوق المالية السعودية (تداول) على انتقال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وتم إدراج أسهم شركة "أبو معطي" بالسوق الموازي "نمو"، مع انطلاق السوق بتاريخ 26 فبراير 2017.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب الأصيل في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.