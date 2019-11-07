شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسعار تقود "أسمنت الجوف" لتحقيق الأرباح بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت الجوف، المعلنة اليوم الخميس، تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع متوسط اسعار البيع وانخفاض تكلفة المبيعات، وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والتسويقية.

كذلك حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 2.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات إلى 27 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 25.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 28.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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