شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تتعاون مع شركتين لإطلاق أول منصة مخصصة للاستثمار في علامات الأغذية في آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة إنفستكورب المالية، عن التعاون مع شركة "تشاينا ريسورسز" الصينية و"فانغ ستراتيجك إنفستمنتس هولدينغ ليميتد"، لإطلاق أول منصة مخصصة حصرًا للاستثمار في علامات الأغذية في آسيا وتحديدًا الصين، سنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى.

وقالت انفستكورب، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الخميس، إن المنصة الجديدة تهدف إلى رفع رأسمال قدره 500 مليون دولار.

وبحسب البيان، سيتم امتلاك وإدارة المنصة الجديدة بشكل مشترك من الشركاء المؤسسين الثلاثة، حيث سيتم تشغيلها من مكاتبهم في بكين، هونغ كونغ وسنغافورة مع التزامهم معًا بتأمين رأسمال قدره 300 مليون دولار.

وتعتبر فانغ إنفستمنتس الذراع الاستثمارية لعائلتي فيكتور فانغ وويليام فانغ، المساهمين الرئيسيين في فانغ جروب، المجموعة الرائدة في سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها.

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وتركز المنصة الاستثمارية الجديدة بشكل رئيسي على تحقيق فرص النمو في سوق الأغذية الصينية المجزأة للغاية.

هذا وتعتزم إنفستكورب وتشاينا ريسورسز وفانغ إنفستمنتس إنشاء محفظة متنوعة من الاستثمارات لدعم الشركات سريعة النمو ذات هوامش الربح المرتفعة والامتيازات الدفاعية، بالإضافة إلى العلامات التجارية المتميزة الجديدة في القطاعات المتخصصة مثل التوابل والأغذية المعلبة والوجبات الخفيفة الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن انفستكورب أعلنت، أمس الأربعاء، عن تعزيز التعاون مع تشاينا إيفربرايت ليمتد (إيفربرايت)، إحدى شركات الاستثمارات البديلة الرائدة في الصين، بقطاع التكنولوجيا الصيني.

وقالت الشركة، إن الفريق المدمج ولجنة الاستثمار المشكلة من الطرفين، سيعمل على إدارة صندوق الصين إيفربرايت للاقتصاد الجديد، بشكل مشترك.

وأعلنت إنفستكورب، خلال أكتوبر الماضي، عن توقيعها صفقة بيع ثانوية مُهيكلة مع شركة "هاربورفست" يتم بموجبها دعم محفظة إنفستكورب الاستثمارية من الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بقيمة 866 مليون دولار بسيولة إضافية تصل إلى 70 مليون دولار من رأس المال الجديد المخصص للاستثمار في اصدارات أسهم جديدة، و60 مليون دولار مخصصة لتحقيل للفرص الاستثمارية الجديدة.