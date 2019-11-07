شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي التجاري" يتحول لتكبد خسائر بـ 5.4 مليون دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للمصرف الخليجي التجاري، عن التحول لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسارة- عائدة لمساهمي المجموعة- بقيمة 5.4 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 341 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وتأثرت الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي تسجيل خسارة بمخصص الانخفاض في القيمة بلغت 6.1 مليون دينار بحريني، مُقارنة بخسارة في مخصص الانخفاض في القيمة بلغت 1.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2018.
وتراجعت الإيرادات إلى 3.8 مليون دينار بحريني، مُقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2018.
هذا وحقق المصرف صافي خسارة بلغت 5.2 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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