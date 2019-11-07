شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأولى للوقود" ترتفع 16% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 15.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 743 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 641.1 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في كل من الدخل الآخر وحصة نتائج الشركة الزميلة، ورتسجيل ربح من بيع عقار استثماري.

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وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 37.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 37.8 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 3.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وعلى العكس، تراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 111.8 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 114.7 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.