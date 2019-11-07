شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "نابيسكو" 5.2% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية للشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 2.9 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض قيمة المبيعات.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 8.6 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 8.8 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح الشركة إلى 8.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 8.2 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 6.2%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 25.8 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 24.2 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح النصف الأول لنابيسكو ارتفعت 13.2% إلى 5.8 مليون دينار كويتي، مقابل صافي ربح بلغ 5.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018.