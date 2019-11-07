شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زين" الكويتية ترتفع 10% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 55.7 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 50.6 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى استمرار الأداء القوي لزين الكويت وزين السعودية.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 410.6 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 400.1 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 153 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 137.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 11.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح النصف الأول لزين الكويتية ارتفعت 13% إلى 97 مليون دينار كويتي، مقابل صافي ربح بلغ 86 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018.