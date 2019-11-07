شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير" توقع اتفاقية بيع كامل حصصها بشركة تابعة مُقابل 223.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن توقيع اتفاقية البيع والشراء لكامل الحصص المملوكة لها بشركة المركز التجاري المحدودة البالغة 9.32% بمقابل نقدي وقدره 223.680 مليون ريال سعودي فقط لاغير.

وقالت الحكير، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن القيمة الدفترية لهذه الحصص تبلغ 94 مليون ريال سعودي.

وسبق أن أعلنت الحكير عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة، لبيع كامل حصصها في شركة المركز التجاري المحدودة بمقابل نقدي.

وبحسب البيان، ستقوم شركة الحكير بإصدار وكالة شرعية لصالح من يمثلون شركة المملكة للإستثمار والتطوير بغرض إجراءات نقل الملكية المتعلقة بهذه الحصص وذلك فور أستلام مستحقاتها المالية الصافية.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المركز التجاري المحدودة هي الشركة المالكة لبرج المملكة وسوق المملكة التجاري بالإضافة إلى فندق فورسيزونز الرياض وعدد من الأراضي الأخرى بطريق الدمام. وقد تم الاتفاق بين الأطراف على التقييم النهائي للصفقة المقترحة بعد تقييمها من قبل مكاتب أستشارية عالمية بهذا الصدد.

وكان مجلس إدارة الحكير قد أقر في استراتيجية الشركة الحالية عدم الاستمرار والتخارج من جميع الاستثمارات المختلفة عن نشاطها الرئيسي في مجال التجزئة، من أجل التركيز والتوسع وإضافة ماركات جديدة في هذا المجال سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها.

وجدير بالذكر أن الحكير حققت صافي أرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، بلغ 224 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 249.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الاول إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26 مليون ريال سعودي. كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال سعودي.