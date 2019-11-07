شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف التشغيلية تصعد بأرباح "رعاية" 45.4% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للرعاية الطبية، المعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 45.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض التكاليف التشغيلية (الموارد البشرية، الادوية والمواد الاستهلاكية) نتيجة لسياسة ترشيد التكاليف التي اتبعتها الشركة.

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وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 173.5 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 176.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 60.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.

ويُذكر أن رعاية حققت صافي ربح بلغ 43.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 4.5%.

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