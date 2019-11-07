شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بمشاركة إماراتية وسعودية.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار «بيزنكس 2019» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم بقاعة مؤتمرات «المنارة»، وسط حضور خليجي كبير معرض بيزنكس، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان.

ويشارك في الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

ويشهد اليوم الأول للمعرض افتتاح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لفعاليات المعرض بحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،و جورج ميترى الرئيس التنفيذى لمعرض بيزنكس، مروان الشايب مدير مؤتمر بى توكس، عبير بن جوليح الشريك السعودى لمعرض بيزنكس، الدكتور أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري بسام وعظ الدين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات والمعارض الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعدنان عبد الجواد عضو غرفة التجارية الصناعية بجدة.

وتتضمن الفعاليات مشاركة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأجنحة فى المعرض عن أبرز ما يتم تقديمه من خدمات وكذلك التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافتها بين رواد المعرض، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل والإجراءات المطلوبة،وسيقدم جناح الجهاز بالمعرض كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل متطلبات الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن خدمات الجهاز المالية وغير المالية وكيفية الحصول علي تلك الخدمات مع التعريف بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لإقامة مشروعات صغيرة بنظام الفرنشايز.

وأوضح محمد ناقد المدير التنفيذي للمؤتمر والمعرض فى تصريحات له، أن الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني بالإضافة إلي الدعم التسويقي والترويجي لأصحاب هذه المشروعات وفتح قنوات تصديرية وتسويقية لها تعمل علي استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلى زيادة فرص التشغيل للشباب بما يتيح له حياة كريمة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

وأكد ناقد أن"بيزنكس 2019" يوفر مساحة خاصة للمجالس التصديرية بـ"بيزنكس أكسبورتزون"، وهذه مساحة نعرض فيها كل المنتجات المصرية التي تصنع بجودة عالية وتستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية ويتم تصديرها.

ونوه جورج ميترى مدير معرض "بيزنكس"، إلى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المشروع القومي "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لـ "بيزنكس 2019"، لتبني مشروعات المبادرة الرئاسية.

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وأضاف جورج ميتري، أن"بيزنكس 2019" سيشهد هذا العام تخصيص جناح كامل لـ "حياة كريمة" لعرض هذا المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف القضاء على الفقر فى 4 آلاف قرية خلال خمس سنوات.

وقال أحمد آل سودين،عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، أن مشاركة الغرفة فى معرض بزنكس العام الحالي، يأتي بدعم نجاح الدورة الماضية للمعرض، إذ تحققت استثمارات إماراتية مصرية قيمتها 20 مليون دولار.

وأوضح أن المعرض العام الحالى، سيُسهم فى نمو العلاقة التجارية الإماراتية المصرية، مع مُشاركة واسعة من «دُبى» بوفد كبير من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة، لزيادة التبادل التجاري الذي بلغ 3 مليارات دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر2018.

وكشف عدنان عبد الجواد، عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن زيادة عدد الشركات السعودية والغرف التجارية المشاركة في المعرض، تتقدمهم غُرفة مكة، تُشارك للعام الثانى بوفد من رجال الأعمال.

وأضاف أن المعرض حقق نجاحًا العام الماضى، وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في دورة العام الماضى 50 مليون دولار، ما دفعهم للمشاركة بعدد شركات أكبر مع رجال الأعمال ويختتم اليوم الأول بمسابقة لرواد الأعمال.

ويشارك فى الفعاليات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وحسن مصطفي رئيس منتدى مصر للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق وعضو المجلس التخصصي للتنمية الصناعية، وباسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للتأمين القابضة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وسهر الدماطي العضو المنتدب للشؤون المالية وعضو مجلس الإدارة بمصر الجديدة للإسكان إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتامينات الحياة ومؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وعبد الناصر طه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

كما يشارك فى الفعاليات الدكتور أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري

وبسام وعظ الدين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات والمعارض الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وعدنان عبد الجواد عضو غرفة التجارية الصناعية بجدة، وعبير بن جوليح الشريك السعودي لمعرض بيزنكس.