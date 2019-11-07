شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء احتفالية في غانا بمناسبة استلام ثاني مستشفى تنفذه شركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الحكومة الغانية، باستلام ثاني مستشفى تنفذه شركة مصرية، ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تعاقدت الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها ويتم تسليمها تباعا.

وحضر مراسم الاحتفال والتسليم نانا ادوا دانكوا اكوفو اددو رئيس جمهورية غانا، والذي أبدى إعجابه بالإنجاز المصري في التنفيذ قبل الموعد المقرر، بالإضافة إلى السفير عماد حنا سفير مصر في غانا، والذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إفريقيا وتشهد فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي نشاطا ملموسا في هذا الشأن.

وذكرت وكالة أنباء غانا الرسمية، أن الرئيس الغانى شهد أمس الأربعاء، احتفالية بدء تشغيل مستشفى "جا- ايست" الواقعة في كوابينيا، والتي تعد من بين أضخم المستشفيات التي نفذتها شركة مصرية، ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تعاقدت الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها، ويتم تسليمها تباعًا.

وقال رئيس غانا، خلال مشاركته في الاحتفالية:"من الجيد أننا تمكنا من إنشاء مستشفى تضم 100 سرير بهذه الجودة، وافتتاحها قبل موعدها المقرر بشكل كامل، مما يمكن المقيمون والمرافق الصحية المحيطة في أشونجمان ودوم وهاتسو وكوابينيا الآن من الحصول على رعاية صحية شاملة من قبل مستشفى جا – الشرقي."

ويعد مستشفى " Ga-East " هو المستشفى الثاني الذي تم تشغيله حتى الآن من قِبل الرئيس أكوفو-أدو بموجب "مشروع مستشفى غانا"، بعد افتتاح مستشفى Upper" West Regional" في 18 أغسطس الماضي، وأبدى رئيس غانا، إعجابه بالإنجاز المصري وسرعة التنفيذ، والتسليم قبل شهر من الموعد المحدد.

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وأكد الدكتور سعيد دراز رئيس شركة "ايرو جيت دي إنفست"، وهي شركة استثمار رأس مالية مصرية، إن مجموعة ايرو جيت نفذت مشروعاتها وأوكلت مجموعة كبيرة من مقاولي الباطن بما فيهم شركة فيليبس العالمية وستاك البريطانية وشاينا ريلويز وشاينز جيو وهى من أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم، ونجحت مجموعة ايروجيت المصرية في الالتزام بتنفيذ اول مستشفى بطاقة استيعابية 160 سرير في مدينة واو، وهو الذي تم تسليمه في أغسطس الماضي لحكومة غانا، وهذا هو المستشفي الثاني الذي تسلمه الشركة لحكومة غانا وفقا للمواصفات العالمية.

وأوضح الدكتور دراز، أن التصميم والإدارة والإشراف والتمويل كله نفذته الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصرية مائة في المائة، بمشاركة 56 مهندسا مصريا وكذلك إدارات التعاقدات وإدارة المشروعات مصرية، أما التمويل فهو من مشمولات وصميم وإدارة مجموعة ايروجيت، والتي كانت تعاقدت من خلال احدي شركاتها وهي ايروجيت دي انفيست المساهمة المصرية علي إقراض غانا قرضا طويل الأجل لمدة 18 سنة بفائدة 1.6%، وذلك فى صورة تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة ثمانية مستشفيات عامة ومركزية لوزارة الصحة في غانا وكذلك مستشفي عسكري لوزارة الدفاع الغانية بنظام تمويل وتسليم مفتاح وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع وتمويله 798 مليون دولار امريكي حيث قامت شركة شركة ايرو جيت انفست وشركة بافيس المساهمة وهما احدي شركات المجموعة بعمل نموذج هندسة تمويلية خصيصا لتمويل المشروع بضمانة سيادية من دولة غانا .

وتضم سلسلة المستشفيات، مستشفى إقليمي يضم 160 سريرا في مدينة «وا»، ومستشفى مركزي طاقة 100 سرير في مدينة اكرا، إلى جانب مستشفى مركزي طاقة 60 سريرا في «نسوكوا» وآخر يضم 60 سريرا في «تيبا» بمنطقة «أشانتي»، مضيفا أن هناك مستشفيات أخرى منها ثلاثة في منطقة «تويفو براسو» و«كونونغو» و«سالاجا» ومستشفى إقليمي يضم 250 سريرا في كوماسي، ومستشفى عسكري 500 سرير في كوماسي، ومن المتوقع أن تضيف المستشفيات 1310 أَسِرَّةٍ، بالإضافة إلى مرافق أخرى للبنية التحتية الصحية في غانا.

وأضاف الدكتور دراز، أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في النهوض بالصحة وجذب الاستثمارات في القطاع الطبي، بفضل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة والقطاع الخاص لوضع الصحة في أولويات الاهتمامات مما شجع شركات مصرية وأجنبية على الدخول باستثماراتها بقوة في القطاع الصحي بمصر.

كما شجع الشركات المصرية على نقل خبراتها للدول الأفريقية حيث تحرص القيادة السياسية على تدعيم العلاقات مع دول القارة وعلى رأسها غانا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية لها خصوصيتها وتشهد في الوقت الحالي تعاونا مشتركا في شتى المجالات.

وأكد دراز، أن المنشآت الطبية التي تنفذها الشركة في غانا تعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وتوفر كافة الخدمات الطبية لكل التخصصات، مثل طب الأطفال وصحة الأم والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وكافة الجراحات والحروق والعلاج الطبيعي ووحدات العناية المركزة وغيرها، بحيث لم تترك أي تخصص أو مجال دون أن توفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة له، مما يعكس ريادة الشركات المصرية في قطاع الصحة ويؤكد التعاون الوثيق بين مصر ودول أفريقيا.