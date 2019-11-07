شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق روسى صينى يسعى لاستقطاب مستثمرين صينيين لطرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمار المباشر السيادى الروسى اليوم الخميس، إن صندوق استثمار روسيا صينيا يعكف على استقطاب مستثمرين صينيين للطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية.

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