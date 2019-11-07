شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات.

ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 17.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5693.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 20.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 11.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4753.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 111.6 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 4305 صفقة.

Advertisements

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية وحيداً بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 7.34%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.72%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.96% ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 6.78%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.64%.