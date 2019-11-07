شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 62.5 مليون سهم بقيمة 211.4 مليون ريال قطرى عبر 5787 صفقة، وارتفع 30 سهماً، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.
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