شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مكة المكرمة: نسعى للشراكة مع الشركات فى معرض بيزنكس والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وعظ الدين لـ"الخليج 365"، أن الغرفة حريصة على معرفة أهم الماركات التى تقدمها الشركات العارضة، بهدف الشراكة معها وجذبها إلى مكة المكرمة وتوزيع منتجاتها هناك، موضحا أن المعرض متنوع ويضم مختلف المعروضات خاصة قطاع الأغذية والعقارات ومواد البناء .
وأشار إلى أننا حريصين أيضًا على عرض خطة تنمية مكة المكرمة 2022 وهى تنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وهى الرؤية التى يقودها سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن مكة المكرمة فيها العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال عدة مجالات مختلفة وأهمها ما يخص قطاع الحج والعمرة، بجانب فرص كبيرة فى مجالات البنية الأساسية والصناعات الغذائية، والمجال العقاري، وغيرها من الفرص الهامة، وتنطلق اليوم فعاليات معرض بيزنكس بمشاركة مئات الشركات.
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