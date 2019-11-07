شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل العملة الأمريكية مرشحة لمزيد من الصعود فى ظل توالي التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.82 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.95 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.02 نقطة الأعلى منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8% منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق، وتركيز المستثمرين على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

تحسنت تلك الشهية، بفضل توالي التطورات الإيجابية حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى بيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين اتفقوا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها فى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على مراحل مختلفة.

جددت تلك التصريحات آمال اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ،خاصة بعدما أشارت مصادر سابقا أن الصين ترغب فى إلغاء تلك الرسوم بشكل فوري من أجل إتمام الاتفاق.