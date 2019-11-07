شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرا هاما فى عملية التصويت على الفائدة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 12:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام اجتماع 7 تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي أظهرت تغيرا هاما فى عمليات التصويت على أسعار الفائدة الفائدة،حيث صوت عضوين على نحو غير متوقع لصالح خفض أسعار الفائدة،فى حين ظل السبع أعضاء الآخرين على موقفهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستويات الحالية 0.75%،وكانت التوقعات تشير إلى تصويت كامل الأعضاء لصالح أسعار الفائدة الحالية ، وبالنسبة لعملية التصويت على برنامج شراء الأصول صوت الأعضاء التسع لصالح بقاء قيمة البرنامج عند 435 مليار جنيه إسترليني شهريا طبقا لمعظم التوقعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغيرا هاما فى عملية التصويت على الفائدة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.