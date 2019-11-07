شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد خلال أربع سنوات بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على إلغاء التعريفات الجمركية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتوسع مكاسبها للجلسة الخامس على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد خلال أربع سنوات ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،مع استمرار التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتأكيد الصين على الاتفاق مع الولايات المتحدة على إلغاء التعريفات الجمركية على مراحل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد خلال أربع سنوات ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، مع توالي الإفصاح عن نتائج أرباح إيجابية خلال الربع الثالث من هذا العام.

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قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن واشنطن وبكين اتفقتا خلال الأسبوعين الماضيين على الإلغاء التدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها فى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدث باسم وزارة التجارة "قاو فنغ" إن الإلغاء سيكون مهم للولايات المتحدة والصين من أجل التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارة الشاملة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياته على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنحو 0.1%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.7 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.