شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مجددا صوب أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ضعف طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، مع استمرار التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,481.40$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,490.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,492.16$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,479.34$ للأونصة.

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تسيطر على أسواق المال العالمية بالفترة الحالية معنويات قوية ، بفضل التطورات الإيجابية المستمرة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي قد تتكلل هذا الشهر بتوقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

أكدت الصين يوم الخميس إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها فى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على مراحل مختلفة.

جددت تلك التصريحات آمال اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ،خاصة بعدما أشارت مصادر سابقا أن الصين ترغب فى إلغاء تلك الرسوم بشكل فوري من أجل إتمام الاتفاق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 915.85 طن متري.