شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تبرم اتفاقات لتوريد النفط الخام إلى عملاء صينيين فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها أبرمت اتفاقات تتعلق بمبيعات النفط الخام لعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين مما يرفع الحجم الإجمالي بمقدار 151 ألف برميل يوميا مقارنة بعقود الإمداد الخاصة بالعام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان أن الاتفاقات الجديدة ستعزز مكانة الشركة كأكبر مورد للخام إلى الصين وتعكس الجهود التسويقية للشركة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والتوسع في السوق.