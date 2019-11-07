شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تبرم اتفاقات لتوريد النفط الخام إلى عملاء صينيين فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت الشركة في بيان أن الاتفاقات الجديدة ستعزز مكانة الشركة كأكبر مورد للخام إلى الصين وتعكس الجهود التسويقية للشركة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والتوسع في السوق.
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