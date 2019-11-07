شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية للطيران تكذب ما نشر بـ"بلومبرج" عن عملياتها المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر
كما أكدت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، عدم إجرائها أى مقابلة رسمية مع أى وكالة أنباء بهذا الشأن، ويؤسفنا نشر مثل هذه البيانات المغلوطة، ونفيها لكل ما تحتويه، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التطورات بهذا الخصوص عند اكتمالها، وعبر القنوات الرسمية للشركة.
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