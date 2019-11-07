شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال تبيع شركتها للسمسرة فى الإمارات مقابل 98.5 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية بيع شركة شعاع للأوراق المالية التابعة لها فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 98.5 مليون درهم إماراتى، وذلك بعد الحصول على موافقتها التنظيمية.
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