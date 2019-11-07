شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.40% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 125.4 مليون سهم محققة ما قيمته 240.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3002 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.64%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 1.65%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 1.25%.
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