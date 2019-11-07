شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 50.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 111 شركة، فيما تراجعت 52 شركة.
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%.
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 5.45%، ثم الحكير بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.13% ثم دور بنسبة 0.87%، ثم العقارية بنسبة 0.79%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.