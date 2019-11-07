شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تمنع دخول 115 ألف منتج أدوات صحية لعدم مطابقتها للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت الجمارك السعودية، دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية، خلال الفترة 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2019م، لمخالفتها المواصفات القياسية السعودية الخاصة، بأدوات ترشيد استهلاك المياه .

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قامت الجمارك، بإعادة تصدير هذه المنتجات المخالِفة إلى خارج المملكة، كإجراء نظامى ومتبع، وشملت المنتجات، (خلاطات بجميع أنواعها، مراحيض غربية ذات تدفق أحادى وثنائى، مبولة بنظام التدفق).

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وكانت الجمارك السعودية، قد أعلنت مؤخرًا، أنها بدأت بتطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، تنفيذًا لما ورد فى اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشددت فى الوقت نفسه على جميع مستوردى منتجات الأدوات الصحية، التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، حيث أكدت أن ذلك يُعد ضرورةً لفسحها والسماح بدخولها.

وتأتى هذه الإجراءات، التى اتخذتها الجمارك السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وللإسهام فى تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه التى تُساعد بدورها على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.