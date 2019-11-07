شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المبيعات يدفع "وفرة الغذائية" لتقليص خسائرها 81% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر بنسبة 80.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسارة 1.8 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 58.49% وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية والبيعية والتسويقية اضافة لارتفاع الايرادات الأخرى.

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وارتفعت الإيرادات إلى 21.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 13.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 981.3 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 8.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 823.6 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 639 ألف ريال في النصف المقابل من 2018.

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