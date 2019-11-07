شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "الأندلس" 15.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الأندلس العقارية، المعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 15.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الربح التشغيلي نتيجة ارتفاع الإيرادات الأمر الذي أدى الى ارتفاع مجمل الربح، وكذلك التحسن الملحوظ في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 26.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 42.7 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 40.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات لكل من قطاع التجزئة ممثلة في المروة سنتر وقطاع المكاتب ممثل في البرج المكتبي الجديد في مدينة جدة ، وكذلك برغم إثبات مصروف الفائدة على مطلوبات عقود الإيجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.3%.

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