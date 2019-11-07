شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "المستشفى السعودي الألماني" 65% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 64.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح 33.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تحقيق زيادة في الإيرادات ناتجة عن زيادة حركة المرضى في جميع قطاعات المجموعة بالإضافة الي زيادة الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات إلى 386.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 338.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 141.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 121.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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