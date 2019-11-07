شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه استنادا على آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا استنادا على تصريحات صينية عززت آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ،ويكبح تعظيم المكاسب حتى الآن مخاوف تخمة المعروض الأمريكي ، بعد زيادة كبيرة فى المخزونات التجارية ،واستمرار ضخ إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.12$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.29$، وسجل أدنى مستوي عند 56.29$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.64$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.79$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.68$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.5% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.81$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، بعدما سجلت مستوي 63.28$ الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين اتفقوا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها فى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على مراحل مختلفة.

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جددت تلك التصريحات آمال اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ،خاصة بعدما أشارت مصادر سابقا أن الصين ترغب فى إلغاء تلك الرسوم بشكل فوري من أجل إتمام الاتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع حاليا أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الأمريكي "شي جين بينغ" اتفاق المرحلة الأولى خلال الشهر الجاري ،جاري حاليا الاتفاق على مكان وموعد التوقيع.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.9مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.2 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.