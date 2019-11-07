شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر البتكوين من كسر مستوى 9255.00 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق الأهداف المنتظرة التي تبدأ عند 8880.00 وتمتد إلى 8510.00، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 9255.00 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8880.00 والمقاومة 9500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط