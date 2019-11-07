شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليتحرك فوق مستوى 0.6895، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 0.7015، بينما التداول دونه من جديد سيضغط على السعر للتوجه نحو مستويات 0.6825 ثم 0.6755 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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