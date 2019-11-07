شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية الآن ليصل إلى مستوى 62.50، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر للارتداد هبوطاً والتوجه نحو 59.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط