شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليقترب من اختبار مستوى 57.40، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو اللحظي الهابط ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 60.92، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 56.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف الرئيسي المتوقع للموجة الهابطة عند 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط