شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 17.60، وقد يشهد محاولات سلبية بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، وبما أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 16.96 بشكل رئيسي، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد