شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليتحرك دون مستوى 1489.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستوى 1447.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 1489.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط