شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع وتجاوز حاجز 1.2880 سيوقف الانخفاض المقترح في تقريرنا الصباحي ويقود السعر للارتفاع من جديد.

نشير إلى أن السعر يحتاج لكسر مستويات 1.2840 ثم 1.2800 لتأكيد تفعيل الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2670.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط