شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتحرك فوق مستوى 1.1065، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى يشكّل إشارة على توجه السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد وإيقاف التأثير السلبي للنموذج الهابط المشار له صباحاً.
وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1105 والثبات فوقه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.0995 ثم 1.0950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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