شكرا لقرائتكم خبر عن 49.2 مليار درهم أرباح 45 شركة مدرجة فى الأسواق المالية خلال 9 أشهر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى الأرباح المجمعة لـ 45 شركة مدرجة فى سوقى أبوظبى ودبى الماليين، إلى نحو 49.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بنمو نسبته 17.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحسب الحصيلة الإجمالية لنتائج 20 شركة مدرجة فى سوق دبى المالى، فقد ارتفع صافى أرباحها إلى 24.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجارى بزيادة نسبتها 37 % بالمقارنة مع نحو 18 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وفى سوق أبوظبى للأوراق المالية، فقد بلغ صافى أرباح 25 شركة أفصحت عن بياناتها المالية حتى تاريخ 7 نوفمبر نحو 24.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.6 % تقريبا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفعت أرباح 15 بنكا، أفصحت عن بياناتها المالية إلى 35.55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بزيادة نسبتها 13.8%، مقارنة مع 31.24 مليار درهم فى الفترة نفسها من العام 2018 .

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وبذلك، فقد استحوذت أرباح البنوك الـ 15 على 72.2% من إجمالى أرباح الـ 45 شركة التى أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن، الأمر الذى يعكس مدى الثقل الذى يتمتع به القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى المدرجة فى الأسواق المالية.

وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة فى سوق دبى المالى 20.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بنمو نسبته 38 %، مقارنة مع 14.7 مليار درهم فى الربع ذاته من العام السابق.

وبذلك، فقد استحوذ القطاع على 82.5 % من إجمالى أرباح السوق خلال فترة الرصد، وفى سوق أبوظبى بلغت الأرباح المجمعة لـ 8 بنوك مدرجة 15.24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بأرباح قدرها 16.56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2018.