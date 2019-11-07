شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على دور وحدة المسار الوظيفى فى تأهيل وتدريب الموظف الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المعهد القومى للإدارة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى- باستحداث وحدة المسار الوظيفى للموظفين الحكوميين بالمعهد، وذلك بهدف أن تكون تلك الوحدة بمثابة المرشد للموظف العام فيما يتعلق بدعم الموظفين في تطوير وتحسين مسارهم المهني.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن التطوير الوظيفى يعد هو العملية التي يتم بموجبها المواءمة بين اعتبارات الفرد ورغباته في التقدم الوظيفي وبين احتياجات جهة العمل المستقبلية وفرصها في النمو، لذا فإن عملية تخطيط المسار الوظيفي هي عملية مشتركة بين الإدارة والموظف تتضمن إعداد الفرد لمراحل سير وظيفي متصاعدة وتحديد المهارات المطلوبة من تعليم وتدريب أو تحديد الوقت الزمني لعبور كل مرحلة، ومن هنا ظهرت أهمية استحداث وحدة للمسار المهني الوظيفى للموظف العام ليكون مرشدًا له.

وأضافت شريف أن أهداف الوحدة تتمثل فى مساعدة ودعم الموظفين الحكوميين في تطوير وتحسين مسارهم المهني مما يؤدي الي الارتقاء بمستوي الجهاز الإداري للدولة وانعكاسه على الخدمات المقدمة للمواطنين والمساعدة على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، مع إتاحة فرص وظيفية متساوية لجميع العاملين فيها دون تفرقة للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى جذب الكفاءات الإدارية والمهنية المتميزة للعمل، وتوفير الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير مهارات الأفراد وجعلهم أكثر قدرة على التكيف مع التغيير، مشيرة إلى أن إحساس العاملين بأن جهة العمل حريصة على تنمية المهارات يؤدي لإشباع طموحاتهم الوظيفية ويجعلهم أكثر ارتباطًا بالمؤسسة بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويضمن أداء أفضل للأفراد إذا عملوا في الوظائف التي تتوافق مع اهتماماتهم وتشبع طموحاتهم.

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ومن جانبها قالت دينا طلعت، رئيس وحدة المسار الوظيفى بالمعهد القومى للإدارة إن مسارات التطوير تنقسم عبر توفير عدة برامج لتطوير المهارات وذلك من خلال دورات تتضمن المهارات التخصصية والتى تضم بدورها سلسة من الدورات التدريبية المصممة لتطوير مهارات الموظف الحكومي، بالإضافة إلى المهارات القانونية والمعرفة المبدئية بالقانون الخاص بالموظف العام، كذلك توفير دورات السلوك الوظيفي والحوكمة والتى تساعد الموظف على فهم وتطوير أطر الحوكمة أسوة بأفضل الممارسات.

وأضافت طلعت أن احتياجات موظفي الخدمة المدنية التى توفرها الوحدة تتضمن توفير المتطلبات اللازمة للحصول على المنح الخارجية والداخلية في التخصصات المختلفة المتعلقة بالوظيفة الحكومية، مع عقد دورات تدريبية للتوعية بكيفية التقدم للحصول على المنح الدراسية الخارجية، المقابلات الشخصية، كتابة السيرة الذاتية، مهارات التواصل، ملئ الاستمارات وغيرها من المتطلبات.



وحدة المسار الوظيفى