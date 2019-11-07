الذهب ينخفض مع تعزز شهية المخاطرة بأنباء تجارية إيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الذهب اليوم الخميس، وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة فى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلى لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1487.27 دولار للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1488.3 دولار للأوقية. كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز أمس الأربعاء، أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر حيث مازالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1800.87 دولار للأوقية.

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