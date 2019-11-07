شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع ضمن نطاق التذبذب المحدود فوق مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستمر أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم ضمن نطاق من التذبذب المحدود فوق مستويات 9,000$ ، حيث تحتاج العملة الرائدة فى سوق التشفير إلى حوافز إيجابية جديدة ، حتى تغادر هذا النطاق سريعا لتسجل مستويات أعلى جديدة فوق 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 148$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 9,201$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,349$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,373$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 249 مليار$ ،مع هبوط أسعار البتكوين مجددا ،وكذلك بعض العملات الكبرى فى السوق.

عقب تسجيل البتكوين أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ قبل أسبوعين تقريبا ، سيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم نطاق من التذبذب المحدود.

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حيث تحتاج العملة حاليا إلى حوافز إيجابية جديدة، حتى تغادر هذا النطاق سريعا لتسجل مستويات أعلى جديدة فوق 10,000$.

وقفز البتكوين لتلك المستويات عقب تصريحات إيجابية من الزعيم الصيني "شي جين بينغ" حول تكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير.

من ناحية أخرى ،أعلنت شركة Square العملاقة لعلاج الدفع عن طريق الهاتف ، عن إيرادات الربع الثالث من عام 2019 ،حيث أوضحت الشركة الأمريكية تحقيق ربح 2 مليون دولار فقط من تطبيقها الخاص بالاستثمار فى البتكوين ،حققت الشركات إيرادات 148 مليون دولار فى مقابل تكاليف 146 مليون دولار.

وقالت الشركة أن مشتري البتكوين عن طريق تطبيق Cash's Square قد تضاعف تقريبا خلال الربع الثالث ،كما شهدت طلبات البطاقات النقدية ارتفاعا كبيراً.