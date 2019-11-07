شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبيل تقرير التضخم وقرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور تقرير التضخم الربع سنوي فى المملكة المتحدة ،وقرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2837$ الأدنى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2855$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2872$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط قوة أداء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.02 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ،بفضل التطورات الإيجابية حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر.

يترقب المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من التقارير والقرارات والتصريحات الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، والتي قد تؤدي إلى تفاقم خسائر الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر أيضا بلا أدنى شك على جلسة تداولات سوق لندن للأوراق المالية.

بحلول الساعة 12:00 جرينتش ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ،و الذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

وفى نفس التوقيت يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة فى ختام اجتماعه الدوري، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وبحلول الساعة 12:30 جرينتش يتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، تعليقا على تقرير التضخم الربع سنوي وقرارات السياسة النقدية.