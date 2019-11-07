شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفشل بتجاوز القمة-تحليل - 7-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
فشل سعر الزوج بالقفز فوق القمة المستقرة عند 141.50 ليستمر ذلك بتشكيل حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي جديد, كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يعيق الاندفاع الصاعد نظرا لافتقار السعر للعزم الإيجابي.
ما سبق, يؤكد انحصار التداولات ضمن نطاق ضيق متمثل بمستوى بالحاجز المذكور سابقا بينما يتمركز الدعم الحالي عند 139.60 ولننتظر تجاوزه لإحدى هذه المستويات لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.60 و 139.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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