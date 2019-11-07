شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق المتوسط– تحليل -7-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على تمركزه بشكل إيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد بذلك من فرص تجديده للهجوم الصاعد, نؤكد مجددا على أهمية الثبات فوق الحاجز المتمركز عند 2.7000 ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية المتمثلة بمستوى 2.7600 و 2.8400 على التوالي. نلاحظ تذبذب مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 مما يزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6560 و 2.7600 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق

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