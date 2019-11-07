شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل - 7-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى 890.00, حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد باندفاعه نحو مستوى 80 سيزيد من فرص تشكيل السعر لاندفاع صاعد إضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو مستوى 955.00 وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 1025.00 ليضغط بذلك على مستوى 23.6% فيبوناتشي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 955.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد