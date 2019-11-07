شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمركز ضمن النطاق الجانبي- تحليل - 7-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محصورا ما بين محاور النطاق الجانبي المتمثل بالمقاومة المستقرة عند 121.30 ومستوى الدعم المتمركز حول 120.00 لنلاحظ تقديمه لتداولات مختلطة خلال الفترة الأخيرة. مما سبق, سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من إحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الاتجاه الصحيح للفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 120.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الجانبي

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