شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعى الألمانى أكثر من المتوقع في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6% عن الشهر السابق، كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 %.

وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية.

وجرى رفع قراءة أغسطس إلى زيادة نسبتها 0.4 % من زيادة 0.3 % في التقديرات السابقة.