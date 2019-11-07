شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 17583 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 5460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة.