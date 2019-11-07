شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 296 ألف سهم بقيمة 39.6 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.33% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.
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